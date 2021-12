Godfall Challenger Edition per PlayStation Plus è una versione ridotta del gioco base

A fare da capofila nella nuova line-up di giochi gratis di dicembre per PlayStation Plus ci pensa Godfall: Challenger Edition, l'unico dei tre titoli a prevedere la duplice versione per PS4 e PS5. La denominazione Challenger Edition ci giunge tuttavia nuova: di cosa si tratta? Scopriamolo assieme!

Godfall verrà per sempre ricordato come uno dei giochi di lancio di PlayStation 5. Trattasi di looter-slasher in terza persona ambientato in un universo fantasy pieno di eroici cavalieri e di magia arcana, che spinge i giocatori a cimentarsi in brutali combattimenti corpo a corpo ricompensandoli con tanti tesori. Quella in arrivo nel PlayStation Plus è tuttavia un'edizione ridotta del gioco arrivato sul mercato l'anno scorso.

La nuova Challenger Edition, che debutterà sul mercato in concomitanza con l'arrivo nel PlayStation Plus fissato per il 7 dicembre, offrirà solamente i contenuti end-game, ossia le tre modalità Portatore di Luce, Pietre del Sogno e Torre delle Prove Ascesa, tutte giocabili in cooperativa da tre giocatori. Ai partecipanti verranno offerti fin da subito i punti abilità e le armi necessarie per affrontarle. La modalità cooperativa in questione sarà compatibile con tutte le edizioni di Godfall e supporterà il gioco cross-gen. Nella Challenger Edition, quindi, non saranno presenti né la storia principale, né i contenuti dell'espansione Fire & Darkness. In cima a questa notizia potete ammirare il trailer della nuova edizione di Godfall.