Godfall Challenger Edition è un successo, anche grazie a PlayStation Plus

A dicembre è stata pubblicata la Challenger Edition di Godfall, versione ridotta del gioco priva della campagna e che permette di accedere ai contenuti dell'Endgame. Una trial? Non proprio, dal momento che gli sviluppatori considerano la Challenger Edition una edizione del tutto nuova del gioco, con meno contenuti e offerta ad un prezzo contenuto.

Prezzo basso... o gratis, in realtà, dal momento che Godfall Challenger Edition è stato aggiunto alla lineup PlayStation Plus e Epic Games Store nel mese di dicembre, in occasione del lancio su PC e PlayStation. Le polemiche ovviamente hanno subito colpito lo studio... ma come, addirittura ora regalano con PlayStation Plus una demo invece di un gioco completo? Queste le accuse più ricorrente mosse agli sviluppatori e a Sony, a quanto pare però la mossa si è rivelata un grande successo.

A dichiararlo è il Game Director Daniel Nordlander che intervistato da Seasoned Gaming, il quale rivela che la Challenger Edition ha attirato circa 2.5 milioni di giocatori in un mese, in particolare proprio grazie al successo ottenuto dall'aggiunta al catalogo PlayStation Plus. Godfall Challenger Edition non è una demo, come ribadito da Daniel Nordlander, e a quanto pare la scelta di lanciare una versione ridotta ha dato i suoi frutti.