Godfall Challenger Edition, gli sviluppatori ribadiscono: 'Non è una versione di prova'

L'inclusione di Godfall tra i giochi PS Plus di dicembre 2021 ha creato malcontento tra gli appassionati per via dei suoi contenuti limitati rispetto al gioco base. Non sono mancate polemiche per l'assenza della campagna in Godfall Challenger Edition, che offre soltanto le modalità end-game dell'opera prodotta da Gearbox.

Gli abbonati al PS Plus potranno quindi giocare soltanto i contenuti relativi a Portatore di Luce, Pietre del Sogno e la Torre delle Prove Ascesa, non avendo invece accesso al resto dell'offerta ludica del titolo. Nonostante il malcontento, però, lo sviluppatore Counterplay Games difende la propria decisione fornendo maggiori dettagli sulla natura della Challenger Edition. Parlando ai microfoni di Eurogamer.net, un portavoce della compagnia ha ribadito che la Challenger Edition "non è una versione di prova", ma al contrario una vera e propria nuova edizione di Godfall venduta a prezzo budget.

Counterplay ha inoltre annunciato che questa versione sarà disponibile gratis anche su PC tramite l'Epic Games Store per un periodo limitato che va dal 9 al 16 dicembre 2021. Dopo questo periodo, la Challenger Edition sarà venduta al prezzo di 14.99 euro/dollari in alternativa al gioco completo. Se volete scoprire ulteriori dettagli, ecco cosa cambia tra Godfall Challenger Edition e il gioco normale nello specifico.