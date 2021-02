Godfall: il primo codice SHiFT permette di ottenere una skin gratis su PS5 e PC

Sin dal lancio di Godfall su PlayStation 5 e PC (tramite Epic Games Store) si chiedevano tutti a cosa sarebbe servita la voce legata ai codici SHiFT. A darci una risposta sono gli stessi sviluppatori a circa tre mesi dall'uscita, dal momento che è disponibile il primo codice per ottenere una skin gratuita per una delle Valorpiastre.

Inserendo il primo codice SHiFT di Godfall è possibile aggiungere alla propria collezione un aspetto alternativo per Fenice, la seconda Valorpiastra che si ottiene nel corso dell'avventura. La skin in questione prende il nome di Divinità di Cenere e dona un aspetto unico all'armatura del personaggio femminile.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere utile per sbloccare l'oggetto cosmetico:

Z9CT3-BC3JB-T33TJ-TBJBB-KXJB3

I giocatori possono decidere se inserire il codice SHiFT direttamente all'interno del gioco tramite l'apposita opzione nei menu oppure se procedere alla sua attivazione sul sito ufficiale delle ricompense Gearbox Software, ovvero lo stesso che utilizzate solitamente per riscattare le Chiavi d'Oro di Borderlands 3. Se avete associato sia l'account PlayStation Network che quello Epic Games Store allo stesso profilo SHiFT potete inoltre riscattare due volte il codice e associarlo ad entrambe le piattaforme, così da sbloccare la skin sia su PC che su PlayStation 5.

Per poter applicare il costume esclusivo non dovete far altro che equipaggiare la Valorpiastra Fenice, accedere al menu dell'inventario e premere il tasto L3 del DualSense per visualizzare tutte le opzioni relative alle skin di armi e corazza: cliccate su Valorpiastra e selezionate Divinità di Cenere nell'elenco sulla destra.

A proposito di contenuti gratuiti, vi ricordiamo che prossimamente arriverà un DLC gratuito per tutti i possessori di Godfall, il quale sarà accompagnato da un'espansione a pagamento. Avete già letto la nostra guida con i consigli per iniziare a giocare a Godfall?