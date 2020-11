Godfall: come giocare in modalità multiplayer co-op con gli amici

Vista la sua natura di lotter-slasher che richiede una connessione online permanente per poter essere utilizzato, Godfall prevede l’interazione tra giocatori attraverso la possibilità di giocare in modalità cooperativa insieme ai vostri amici.

Giocare insieme ad alcuni amici vi permetterà di affrontare con più facilità e sicurezza missioni e sfide che altrimenti sarebbero state proibitive: di conseguenza riuscirete ad ottenere più velocemente equipaggiamento e materiali di alto livello, tra cui annoveriamo il Dragonsteel.

La prima cosa da fare è quindi quella di controllare di aver aggiunto i vostri futuri compagni di avventure alla lista amici del gioco, in modo tale da poterli poi invitare alla vostra partita: prima di sbloccare la possibilità di aggiungerli alla vostra avventura, però dovrete completare il livello del Tempio della Forgia Solare, che funge da tutorial introduttivo.

Dopo aver soddisfatto questi due requisiti iniziali, sarete liberi di utilizzare la modalità cooperativa ogni volta che vorrete: per farlo vi basterà selezionare la missione che avete intenzione di giocare, e poi premere il tasto Triangolo per richiamare la lista degli amici. Ricordate che potrete invitare fino ad un massimo di 3 amici ad unirsi a voi nella vostra partita. Nel caso in cui stiate giocando al titolo su PC utilizzando un controller Xbox, invece del tasto Triangolo dovrete premere Y.

In attesa della recensione del gioco, disponibile già da ora su PC e in arrivo su Playstation 5 al lancio della console, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la nostra video anteprima di Godfall.