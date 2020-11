Godfall: come ottenere la risorsa Dragonsteel per potenziare l'equipaggiamento

Durante la vostra avventura in Godfall vi ritroverete a raccogliere e immagazzinare spasmodicamente qualunque tipo di risorsa che vi capiterà a tiro, in modo tale da avere sempre i materiali necessari per la creazione e il potenziamento di armi ed equipaggiamento.

Nota Bene - Il termine Dragonsteel si riferisce alla versione in lingua inglese del gioco, al momento non abbiamo modo di verificare l'esatta traduzione italiana, aggiorneremo il contenuto di questa guida appena possibile.



A differenza di quanto può succedere con altri materiali, i quali possono essere recuperati direttamente come ricompensa per il completamento di alcune missioni , o addirittura trovati sul campo di battaglia, l’unico modo che avrete per ottenere Dragonsteel sarà tramite lo smantellamento di pezzi di equipaggiamento di livello Epico o superiore già in vostro possesso. Per cercare di guadagnare grandi quantità di questo materiale sarete quindi costretti ad affrontare missioni di alto livello, come le Torri della Sfida, in modo tale da ottenere numerosi pezzi di equipaggiamento di livello Epico o superiore da poter poi smantellare.

Naturalmente, la quantità di Dragonsteel che sarete in grado di ottenere da ogni oggetto sacrificato allo scopo potrà variare, a seconda della qualità dell’oggetto smantellato, ma mediamente questo valore si attesterà intorno ai 2-3 pezzi di Dragonsteel per ogni oggetto. Una volta accumulato abbastanza Dragonsteel potrete utilizzare per potenziare le vostre armi, che generalmente accolgono fino a un massimo di cinque miglioramenti: tutto questo a patto di aver sbloccato il Fabbro Divino alla Forgia dell’hub principale del gioco.



Vi ricordiamo che Godfall è attualmente disponibile su PC e Playstation 5, mentre arriverà probabilmente su Xbox Series X|S dopo il 12 maggio prossimo, data di scadenza dell'esclusiva console di Godfall.