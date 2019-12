GodFall: emerge in rete una clip di gameplay del titolo PS5 e PC!

L'annuncio ufficiale di GodFall per PlayStation 5 e PC ha colto di sorpresa, meno di ventiquattr'ore fa, il pubblico di spettatori dei The Game Awards 2019.

Ora, la produzione targata Counterplay Games è tornata rapidamente ad essere al centro dell'attenzione del pubblico. Come riportato da DSOGaming, è infatti emersa in rete una presunta clip di gameplay di GodFall. Quest'ultima mostra una breve sequenza di combattimento, della durata di alcuni secondi. Potete darle uno sguardo direttamente in calce a questa news: il noto insider attivo su Twitter come "Shinobi602" ha infatti pubblicato un cinguettio dedicato al contenuto. Ad ora, ovviamente, non c'è modo di sapere se questa clip rappresenti effettivamente GodFall o le sue possibili qualità o caratteristiche finali: il contenuto è dunque da interpretarsi, come di consueto in caso di presunti leak, con la dovuta cautela.



Ricordiamo che alla presentazione di GodFall è stata seguita dalla conferma che il gioco approderà su PC e PlayStation 5. È stato inoltre reso noto che il titolo next-gen sviluppato da Counterplay Games potrà essere esplorato sia in solitaria sia in compagnia di altri utenti. La software house ha infatti condiviso con il pubblico alcuni primi ed interessanti dettagli su quella che sarà la modalità cooperativa di GodFall.