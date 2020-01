Godfall sarà un'esclusiva Epic Games Store, non è previsto l'arrivo su Steam

Brutte notizie per i giocatori PC interessati a Godfall, il nuovo action in sviluppo presso Gearbox Software, intenzionati ad acquistarlo su Steam. Sembra infatti che al momento non sia prevista l'uscita sul client Valve e, come avvenuto per Borderlands 3, sarà possibile giocarci solo tramite l'Epic Games Store.

A darne la conferma in via ufficiale è l'account Twitter del gioco, evidenziando ancora una volta il forte legame tra il team di sviluppo ed Epic Games, complice probabilmente il frequente utilizzo da parte di Gearbox del motore grafico dei creatori di Fortnite, ovvero l'Unreal Engine. Insomma, che si tratti di PC o di console, il gioco avrà la sua esclusiva. Vi ricordiamo infatti che Godfall, annunciato lo scorso dicembre in occasione dei The Game Awards 2019, arriverà esclusivamente su PlayStation 5 ed Epic Games Store e vanta il titolo di primo gioco ad essere stato annunciato per la console di prossima generazione targata Sony.

Non si hanno invece informazioni certe sulla data d'uscita, anche se è probabile che vedremo l'arrivo del gioco non prima del 2021. In attesa di scoprire maggiori informazioni, vi rimandiamo al recente video gameplay rubato di Godfall, che ci mostra una vecchia build dell'action game in movimento.