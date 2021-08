Godfall: Fire & Darkness in arrivo, il Regno del Fuoco sarà l'area più vasta del gioco

A pochi giorni dal lancio del primo aggiornamento maggiore per Godfall, gli sviluppatori di Counterplay Games sono tornati a parlare dei nuovi contenuti che verranno introdotti con l'arrivo di Lightbringer e del DLC Fire & Darkness.

Dal prossimo 10 agosto infatti i giocatori di Godfall potranno godere di Lightbringer, il primo grande aggiornamento per il gioco, accompagnato dall'espansione Fire & Darkness. Il tutto in contemporanea con il lancio su console old-gen PlayStation 4. In una recente intervista concessa ai colleghi di Game Rant, il game director Daniel Nordlander ha rivelato che la nuova area in arrivo con il DLC, chiamata Regno del Fuoco, sarà la più grande zona esplorabile dell'intera produzione: i giocatori potranno incontrare nuovissimi nemici e raccogliere "loot particolare", ammirando nel contempo i panorami che rendono la mappa riconoscibile e unica.

Con Fire & Darkness e il Regno del Fuoco sarà possibile esplorare i "picchi d'ossidiana" e i "fiumi di magna azzurro" mentre una nuova minaccia si fa avanti: l'espansione è ambientata dopo gli eventi del gioco base e porterà una "minaccia divorante" nelle terre di Aperion. Gli sviluppatori hanno poi dichiarato di aver fatto tesoro dei feedback ricevuti dalla community: "abbiamo implementato una serie di funzionalità richieste dalla community e continueremo a mantenere una linea di comunicazione aperta con i nostri fan".

In attesa di mettere le mani sui nuovi contenuti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Godfall.