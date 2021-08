Godfall Fire & Darkness: tutte le novità del DLC e dell'update gratis Lightbringer

Dalle pagine del PS Blog, il CEO di Counterplay Games Keith Lee ricorda l'imminente arrivo di Godfall su PS4 e approfitta dell'occasione per delineare il quadro completo delle novità in arrivo sia su PlayStation 4 che su PS5 (come pure su PC) con l'espansione Fire & Darkness e l'aggiornamento gratuito Lightbringer.

L'esponente della casa di sviluppo californiana ricorda come in Fire & Darkness sarà possibile esplorare il Regno del Fuoco nel mondo di Aperion per affrontare nuovi nemici mentre "un'oscurità divorante" minaccia di far piombare nel caos l'intera dimensione fantasy di Godfall.

Il tasso di sfida offerto da Fire & Darkness sarà perciò particolarmente elevato, in funzione della necessità di fronteggiare nemici formidabili come i Flameblood. Parallele e complementari alle sfide della nuova espansione a pagamento ci saranno poi le attività da completare con Lightbringer, un aggiornamento gratuito per tutti coloro che hanno acquistato il titolo.

L'update Lightbringer andrà ad arricchire l'offerta endgame di Godfall con l'omonima modalità accessibile da coloro che avranno raggiunto il livello 50. In questa modalità, i cavalieri più potenti dovranno coalizzarsi per arginare l'oscurità e diffondere nuovamente la Luce del Sanctum. Come spiegato dall'amministratore delegato di Counterplay, si tratterà di un'esperienza di combattimento completamente nuova all'interno di Godfall che metterà alla prova anche i giocatori più esperti, proponendo loro delle battaglie impegnative incentrate sul lavoro di squadra. L'update gratuito introdurrà anche più di cinquanta oggetti cosmetici ed elementi per la customizzazione estetica del proprio personaggio.

Sia l'espansione Fire & Darkness che l'aggiornamento Lightbringer di Godfall saranno disponibili dal 10 agosto su PC, PlayStation 5 e sul porting last gen dell'action ruolistico di Counterplay, anch'esso atteso per martedì 10 agosto.