GodFall: gameplay e dettagli del primo gioco PS5 in un video

Abbiamo raccolto per voi tutte le informazioni sull'action game votato al multiplayer competitivo e cooperativo in arrivo il prossimo anno su PlayStation 5 (e PC), probabilmente come gioco di lancio della nuova console Sony.

Dal reveal trailer di GodFall alle prime, ipotetiche scene di gameplay immortalate nelle brevi clip che sono apparse in rete subito dopo la conclusione dello show losangelino organizzato da Geoff Keighley, gli spunti di riflessione offertici dagli sviluppatori di Counterplay sono davvero tanti e toccano ogni aspetto dell'opera.

Oltre agli immancabili discorsi relativi alla spettacolare grafica e alle novità del sistema di combattimento che dovrebbero contribuire a rendere questo progetto davvero degno di essere definito "next-gen", ci siamo soffermati sugli aspetti narrativi e sulle dinamiche multiplayer che vedremo evolversi tra i protagonisti del titolo.

Ad arricchire ulteriormente la discussione ci hanno pensato gli stessi autori di Counterplay spiegando, a margine dei Game Awards 2019, perchè avrebbero deciso di lanciare Godfall in esclusiva console su PS5. Vi lasciamo perciò al video speciale che campeggia a inizio articolo e, qualora non l'aveste ancora letta, alla nostra anteprima di GodFall per PC e PS5.