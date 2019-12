GodFall è il primo gioco PS5: nuovi dettagli in primavera, accenno al supposto post lancio

PlayStation LifeStyle ha intervistato Keith Lee, responsabile di Counterplay, studio al lavoro su GodFall insieme a Gearbox Software. GodFall è il primo gioco annunciato per PS5 (il lancio è previsto anche su PC) e dunque ha generato un discreto interesse dopo il reveal ai The Game Awards.

Keith Lee non si è sbilanciato troppo sul progetto, affermando che maggiori dettagli arriveranno durante la primavera, un periodo probabilmente non casuale poichè proprio in questa stagione Sony dovrebbe presentare ufficialmente PlayStation 5. Quasi certamente GodFall sarà presente all'E3 di Los Angeles in forma giocabile e con ogni probabilità uscirà al lancio di PS5, anche se non ci sono conferme su nessuno di questi due aspetti.

Incalzato riguardo al supporto post lancio, Lee fa sapere che al momento non sono ancora stati stilati dei piani per quanto riguarda DLC ed espansioni ma il gioco è ancora in fase di sviluppo e le cose sono destinate a cambiare nei prossimi mesi. GodFall è un progetto di notevole caratura e l'essere il primo titolo mostrato per PlayStation 5 aiuta ad aumentare l'hype attorno al gioco.