Godfall, il lancio era solo l'inizio: disponibile l'enorme Primal Update su PC e PS5

Come preannunciato a dicembre con le prime anticipazioni sul grosso aggiornamento di Godfall in arrivo nella fase post-lancio, Gearbox e Counterplay confermano di aver pubblicato l'enorme Primal Update di Godfall su PC e PlayStation 5.

Come sottolineato dagli sviluppatori dell'action ruolistico targato Gearbox nelle note della patch 2.4.44 di Godfall, l'aggiornamento in questione amplia in maniera sensibile il ventaglio di attività e le opportunità offerte dall'esperienza endgame del titolo.

Tra le molteplici aggiunte di questo update, troviamo i nuovi Livelli di Ascensione che consentono al proprio alter-ego di potenziarsi anche dopo aver raggiunto i livelli più elevati della progressione: l'accesso a questi ulteriori "step evolutivi" del personaggio avviene con lo sblocco di nuovi poteri e di bonus vari.

Il Primal Update di Godfall migliora anche il sistema di looting implementando tantissimi Oggetti Primordiali, degli elementi ingame da acquisire per potenziare il personaggio nelle fasi più avanzate dell'avventura. Di particolare interesse sono poi le nuove attività della Torre delle Prove 2.0, con una riformulazione dei contenuti a cui accedere in questa serie di sfide di alto livello. Completando le nuove prove della Torre sarà possibile ottenere ricompense migliori, a patto di superare i pericoli rappresentati dagli "eventi a sorpresa" che accadranno nel corso dei test di ascensione.

Parallelamente a queste innovazioni, il team di Counterplay si è speso per ottimizzare il sistema di combattimento, la progressione delle missioni e le meccaniche legate alle attività secondarie, operando un'infinità di modifiche nel bilanciamento. In calce alla notizia trovate il link alle note ufficiali del Primal Update, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Godfall.