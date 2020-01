Godfall: un leak mostra il gameplay del primo gioco annunciato per PS5

Godfall è il primo gioco annunciato per PlayStation 5, svelato con un trailer ai Game Awards di dicembre e in arrivo apparentemente al lancio della console il prossimo autunno. Nuovi dettagli sul progetto verranno diffusi nei prossimi mesi, nel frattempo però trapela un video leak del gameplay.

La brevissima sequenza filmata è stata pubblicata su Reddit dall'utente YeaQuarterDongIng, la clip proviene da un trailer a uso interno realizzato all'inizio del 2019 ma mai diffuso ufficialmente e quindi del tutto inedito per il pubblico. Difficile emettere sentenze dopo la visione del video, davvero molto breve e anche piuttosto datato, in ogni caso Godfall sembra un progetto certamente interessante.

Sviluppato da Counterplay e pubblicato da Gearbox Publishing, Godfall sembra essere in sviluppo dal 2017 e arriverà su PlayStation 5 e PC nell'autunno 2020, come parte della lineup di lancio della nuova console Sony. Poco dopo il reveal gli sviluppatori hanno riferito che Godfall potrebbe appartenere a una serie nota non fornendo però indizi di alcun tipo a riguardo e lasciando intendere come il titolo possa essere in realtà solamente provvisorio, un working title per non svelare in anticipo la vera natura del gioco.

Il trailer di presentazione ha superato rapidamente quota un milione di visualizzazioni su YouTube, segno del notevole interesse del pubblico per questo titolo.