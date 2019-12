Dopo GodFall, un leak svela il secondo videogioco nextgen per PS5: è un Battle Royale

Dopo il reveal trailer di GodFall nel corso dei Game Awards 2019, la ludoteca di lancio di PlayStation 5 comincia lentamente a prendere forma: un nuovo leak precede infatti l'annuncio di un secondo videogioco nextgen che, presumibilmente, verrà lanciato su PS5 a Natale 2020.

A detta dell'insider Timur222, gli sviluppatori di uno dei principali colossi videoludici asiatici sarebbero al lavoro su di uno sparatutto multiplayer del genere battle royale (esattamente come Fortnite e PUBG) destinato a vedere la luce sulla prossima console di Sony.

Il documento condiviso su Twitter dall'insider conferma infatti la versione cross-gen per PlayStation 4 e PS5 di Knives Out, uno sparatutto free to play già disponibile su sistemi mobile e riuscito, nel corso del 2018, a incassare più di PUBG e Fortnite Mobile. A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Knives Out è un TPS a vocazione tattica che si ispira a PlayerUnknown's Battlegrounds per calare gli utenti in un contesto bellico post-apocalittico incentrato sulla gestione delle esigue risorse reperibili esplorando una mappa di enormi dimensioni.

L'artefice di questa conversione per console casalinghe di Knives Out (che presumibilmente dovrebbe coinvolgere anche Xbox Series X) è NetEase, l'azienda cinese resasi di recente protagonista dell'increscioso caso della rimozione di Mesut Ozil da PES 2020 in Cina per via delle sue dichiarazioni antigovernative a difesa dei diritti del popolo Uiguri.