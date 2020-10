Godfall: loot, abilità e progressione nella nuova intervista agli sviluppatori

In una lunga intervista concessa da Counterplay Games alla redazione americana di IGN, gli sviluppatori hanno spiegato nel dettaglio il sistema di loot e di personalizzazione che i giocatori troveranno in Godfall.

Richard Heyne, produttore tecnico dello studio, ha infatti riassunto la filosofia alla base di Godfall: "Abbiamo avuto questa idea, volevamo che il gioco fosse il sogno di ogni tinkerer. Chiunque ami entrare in intimità con il proprio loot per metterne insieme le parti e vederne i numeri e l'impatto immediato, questo è il tipo di gioco che volevamo creare". Lo sviluppatore ha poi continuato: "Ad alto livello, la cosa entusiasmante di Godfall e del modo in cui abbiamo confezionato questa progressione e questo desiderio continuo di continuare è che devi guadagnarti il diritto di sembrare forte [...]. Per noi è una questione di soddisfazione tra come appari all'inizio e come diventi alla fine. Dovresti essere orgoglioso di come sia diventato il tuo personaggio e del tuo arsenale alla fine del gioco".

Per raggiugere l'obbiettivo Counterplay ha realizzato un albero delle abilità che rispecchia questa filosofia e permette ai giocatori di sperimentare in maniera dinamica: "Volevamo che ci fosse la massima flessibilità nella griglia delle skill. Volevamo evitare che ci fosse una paralisi dovuta alle scelte, perché il combattimento di Godfall può essere veloce e scattante. Il gioco è pieno di azione e se dovessi aprire il menù ogni due livelli, leggere ogni singola abilità, decidere la build migliore...non è sinonimo di quello che Godfall rappresenta e ostacolerebbe l'esperienza di gioco".

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Godfall uscirà il prossimo 12 novembre su PC per poi arrivare al lancio di PlayStation 5 il 19 novembre. Potete trovare la nostra anteprima di Godfall sulle pagine di Everyeye.