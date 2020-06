Godfall si mostra in un nuovo video gameplay 4K su PS5

In maniera prevedibile, il primo gioco ad essere stato annunciato per PlayStation 5, Godfall, è tornato a mostrarsi in occasione dell'evento Sony di questa sera con un breve filmato di gameplay.

Il video, pubblicato a risoluzione 4K, ci permette di dare un'occhiata al gameplay dell'action in terza persona in sviluppo presso Gearbox. Oltre a sfoggiare le loro scintillanti armature, i guerrieri sono anche in grado di utilizzare diverse tipologie di armi: nel filmato possiamo infatti vedere personaggi armati di spada e scudo, doppie lame, alabarde e chi più ne ha più ne metta. Ad un certo punto viene anche mostrato una sorta di potere speciale attraverso il quale uno dei guerrieri evoca dei pugnali "magici" che possono essere lanciati contro gli avversari. Vi ricordiamo che il gioco dovrebbe avere una struttura che ricorda molto da vicino Destiny, con una serie di attività PvE che possono essere giocate in solitaria o in compagnia di altri giocatori online.

Prima di lasciarvi al luccicante filmato del titolo Gearbox, vi ricordiamo che dovrebbe trattarsi di uno dei giochi di lancio di PlayStation 5, piattaforma sulla quale arriverà entro l'anno. Il titolo dovrebbe arrivare in contemporanea anche su PC (attraverso l'Epic Games Store) e, almeno al momento, non si hanno notizie di un'eventuale versione Xbox Series X.

