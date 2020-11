Godfall, non solo PS5: svelati i requisiti di sistema della versione PC

Godfall è stato il primo gioco ad essere annunciato per PS5, pertanto viene spesso associato alla console di prossima generazione di Sony. Il promettente action RPG sviluppato da Couterplay Games, in ogni caso, arriverà il 12 novembre anche su PC, in esclusiva su Epic Games Store. Quest'oggi, anche stati svelati i requisiti di sistema ufficiali.

Requisiti di sistema minimi

Sistema Operativo: Windows 10

Processore: AMD Ryzen 5 1600 | Intel Core I5-6600

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda grafica: AMD Radeon RX 580 8 GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

Requisiti di sistema raccomandati

Sistema Operativo: Windows 10

Processore: AMD Ryzen 5 3600 | Intel Core I7-8700

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda grafica: AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 GB

Il vostro PC è pronto? Godfall, ribadiamo, arriverà su Epic Games Store il prossimo 12 novembre, mentre per la versione PS5 dovremo attendere il lancio della console fissato in Italia per il 19 novembre. L'intero sistema di gioco ruota attorno alle Valorplate, delle imponenti armature in grado di fornire doti uniche ai personaggi controllati dai giocatori. Per saperne di più, leggete la nostra anteprima di Godfall.