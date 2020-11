Godfall, novità in arrivo il 5 novembre: gameplay su PS5 e diretta streaming

Tra i nuovi giochi PC di novembre 2020 figura Godfall, titolo next gen in dirittura di arrivo al lancio anche sulla prossima console ammiraglia targata Sony.

Il looter-slasher andrà infatti ad arricchire la line-up di lancio di PlayStation 5, accanto a produzioni del calibro di Demon's Souls o Marvel's Spider-Man: Miles Morales. A ormai pochissima distanza dal momento del debutto del titolo, Gearbox Software ha deciso di offrire ai giocatori un'ulteriore occasione per approfondire la propria conoscenza delle caratteristiche del gioco. L'appuntamento, in particolare, è fissato per la giornata di giovedì 5 novembre.

Dall'account Twitter ufficiale del gioco viene infatti annunciata la Godfall Celebration, trasmissione in diretta streaming che vedrà la diffusione di contenuti inediti legati alla produzione. La live prenderà il via alle ore 18:00 del fuso orario italiano e includerà la presentazione di un nuovo gameplay di Godfall nella sua versione PlayStation 5. A seguire, una sessione di Q&A offrirà agli spettatori un'ulteriore occasione per apprendere informazioni sul gioco. La Godfall Celebration potrà essere seguita in diretta sia su YouTube sia su Twitch, sui canali ufficiali di Gearbox.



In attesa dell'uscita del titolo, fissata per il 12 novembre, segnaliamo che sono emersi nuovi dettagli su combat system e supporto al DualSense di Godfall.