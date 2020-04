Godfall per PC e PS5: nuovi rumor su grafica, gameplay e multiplayer

Un utente della sempre attenta community di ResetEra condivide in rete una lista che, a suo dire, riassumerebbe tutti i punti salienti dell'articolo di approfondimento su Godfall consultabile nell'ultimo numero di Official PlayStation Magazine UK.

In base alle indicazioni fornite dall'utente conosciuto su ResetEra con lo pseudonimo di "Loudninja", nello speciale su Godfall di OPMUK si ribadisce l'esclusiva console su PS5, pur tenendo conto del fatto che il titolo approderà anche su PC.

Il resoconto dell'approfondimento su Godfall specifica anche l'action sci-fi di Counterplay è realizzato da un team composto da 75 persone, e che per questo non bisognerà attendersi la quantità smisurata di contenuti che contraddistingue un progetto tripla A ad alto budget.

Per quanto concerne le dinamiche di gioco e l'esperienza grafica promessa dagli autori di Godfall, il riassunto dello speciale di OPMUK cita Monster Hunter World e Dark Souls tra le fonti di ispirazione per il sistema di combattimento e la progressione del gameplay. L'approccio ludico scelto da Counterplay per le sfide multiplayer e cooperative dovrebbe premiare il gioco aggressivo e l'intraprendenza degli utenti, il tutto grazie ad abilità basate sul tempismo e a strategie specifiche per arrecare il maggior danno possibile all'avversario di turno.

A voler dar retta a queste indiscrezioni, nelle fasi introduttive di Godfall avremo a disposizione 3 preset di armatura tra cui scegliere, ciascuno dei quali sarà dotato di numerosi elementi personalizzabili sia a livello funzionale che estetico. Lo stile visivo e la costruzione del mondo di gioco, inoltre, saranno influenzati da opere come Le Cronache della Folgoluce e La Prima Legge. In attesa di ricevere un riscontro a queste indicazioni da parte di Counterplay, vi rimandiamo al video sulle novità del gameplay di Godfall per PC e PS5.