Godfall: nuovo trailer benchmark in collaborazione con AMD

Dopo aver svelato i requisiti di sistema di Godfall per PC, Counterplay Games ha pubblicato un nuovo trailer del gioco in arrivo proprio questo mese su Windows e PlayStation 5.

Ottimizzato per GPU Radeon RX Serie 6000 e CPU Ryzen Serie 5000, Godfall gode del supporto di numerose ottimizzazioni su PC realizzate come detto in collaborazione con AMD, nello specifico il trailer cita tecnologia come DirectX RayTraced Shadows e FideltyFX Contrast Adaptive Sharpening per "performance di altissimo livello", di seguito riportiamo i requisiti ufficiali minimi e consigliati per giocare con Godfall su PC.

Requisiti minimi

Sistema Operativo Windows 10

Processore AMD Ryzen 5 1600 o Intel Core I5-6600

Memoria 12 GB RAM

GPU AMD Radeon RX 580 8GB o NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

Requisiti consigliati

Sistema Operativo Windows 10

CPU AMD Ryzen 5 3600 o Intel Core I7-8700

Memoria 16 GB RAM

GPU AMD Radeon RX 5700 XT 8GB o NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB

Godfall sarà disponibile dal 12 novembre su PC (in esclusiva via Epic Games Store) e dal 19 novembre in Europa su PlayStation 5. Proprio riguardo quest'ultima versione recentemente sono emersi dettagli su tempi di caricamento e supporto al DualSense, con gli sviluppatori che hanno lavorato duramente per cercare di sfruttare al meglio tutte le potenzialità della nuova console Sony. Avete già visto il nuovo trailer della Valorplate Vertigo di Godfall?