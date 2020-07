Godfall: un nuovo video gameplay svela l'armatura Hinterclaw

In un nuovo filmato di Arekkz, content creator molto famoso tra i fan di Destiny e altri titoli a supporto continuo, è possibile vedere in azione una nuova armatura leggendaria di Godfall: l'Hinterclaw, armatura dedicata ai giocatori con uno stile di gioco molto aggressivo.

Nel lungo filmato che alterna sequenze di gameplay al commento di Richard Heyne, il technical producer, non è possibile solo vedere il nuovo Valorplate, ma anche scoprire tante informazioni sul combat system e sul loot. Pare infatti che gli sviluppatori vogliano dare ai giocatori l'opportunità di personalizzare sotto ogni punto di vista il proprio personaggio non solo cambiandone il colore dell'armatura, infatti ogni pezzo d'equipaggiamento potrà essere cambiato per alterare le caratteristiche del protagonista. Sembra però che le armature leggendarie come l'Hinterclaw non abbiano un effetto diretto sui moveset delle armi, dal momento che il team non vuole che i giocatori si sentano disorientati al passaggio da un'armatura all'altra e i bonus conferiti da ogni Valorplate saranno altri.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa sono stati svelati i modi nei quali verranno utilizzate le feature del DualSense in GodFall.