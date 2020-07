Godfall: un nuovo video incentrato su skills, sistema di progressione e abilità

Lo YouTuber inglese Arekkz Gaming ha pubblicato un nuovo video di Godfall incentrato su alcuni aspetti del progetto legati al gameplay e alla progressione, mostrando in questa occasione alcune sequenze di gioco inedite.

Il video si focalizza sul sistema di loot, sulla progressione e lo sblocco delle abilità, mostrando frammenti di gameplay inediti e mai mostrati prima dagli sviluppatori. Nei giorni scorsi Arekkz ha mostrato in esclusiva anche l'armatura Hinterclaw di Godfall, dedicata a quei giocatori che sceglieranno di affrontare l'avventura in maniera più aggressiva e decisa. Sono emersi sempre di recente anche dettagli sul supporto al DualSense di Godfall, gli sviluppatori hanno svelato come sfrutteranno le potenzialità del joypad di PlayStation 5 per offrire una maggior profondità al gameplay.

Nonostante sia stato di fatto il primo gioco mai annunciato per PS5 (durante i The Game Awards di dicembre 2019) Godfall è ancora privo di una finestra di lancio, il titolo arriverà indicativamente a fine anno su PlayStation 5 e PC, idealmente possiamo aspettarci l'uscita in contemporanea con la nuova console Sony, restiamo in ogni caso in attesa di chiarimenti da parte del publisher.