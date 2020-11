Godfall, online le prime recensioni: cinematica introduttiva e gameplay, tra PS5 e PC

Dopo essersi presentato nel trailer di lancio di Godfall, il titolo è ormai in procinto di approdare sul mercato videoludico internazionale, nei cataloghi PlayStation 5 e PC (in esclusiva su Epic Games Store).

Con pubblicazione attesa per la giornata di domani, giovedì 12 novembre, sono state finalmente pubblicate le prime recensioni di Godfall. Dando un rapido sguardo a Metacritic, noto portale di aggregazione delle valutazioni, è possibile farsi una prima idea di quella che è stata l'accoglienza riservata dalla critica videoludica alla produzione firmata dagli autori di Counterplay Games. Al momento in cui scriviamo, sul portale sono disponibili solamente 6 giudizi, troppo pochi per comporre un Metascore rappresentativo, che comunque si attesta al momento sui 62/100. Di seguito le prima votazioni apparse sul portale:

God is a Geek: 85/100;

GamesRadar: 70/100;

Shacknews: 70/100;

Digital Trends: 50/100;

TheGamer: 50/100;

EGM: 40/100;

In concomitanza con l'avvicinarsi della data di uscita, Godfall si rende protagonista di nuovi sguardi al gameplay. In apertura a questa news potete dunque visionare la, in risoluzione 4K su PlayStation 5. In calce, trovate invece isu PC, con risoluzione a 1440p e 60 fps. Ricordiamo che Godfall sarà disponibile dal Day One della nuova console Sony, contribuendo ad arricchire la line up di lancio di PlayStation 5