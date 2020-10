Godfall in azione su PS5: otto minuti di video gameplay dall'evento giapponese

Durante l'evento a tema PS5 organizzato da Sony a margine della YouTube Gaming Week, gli streamer giapponesi hanno provato in anteprima le funzionalità del DualSense in Astro's Playroom e si sono cimentati in una demo inedita di Godfall, l'action sci-fi di Counterplay in arrivo tra poche settimane.

La nuova proprietà intellettuale edita da Gearbox ci proietterà in una dimensione fantasy influenzata da romanzi come Le Cronache della Folgoluce e La Prima Legge, con un approccio ludico e contenutistico che trarrà ispirazione da Monster Hunter World e Dark Souls.

Con Godfall, l'intenzione degli sviluppatori californiani è quella di offrire agli appassionati del genere un'esperienza completa e stratificata, con una progressione basata sulla personalizzazione dell'equipaggiamento e un sistema di combattimento frenetico e tattico al tempo stesso.

Il nuovo video di gioco proveniente dal Sol Levante ci permette di osservare il ricco campionario di attacchi, abilità speciali, mosse elusive e poteri che avremo modo di acquisire ed evolvere progredendo nell'avventura e attingendo ai molteplici elementi che andranno a comporre l'arsenale e i set di armature.

Il lancio di Godfall è atteso per il 12 novembre su PC (in esclusiva Epic Games Store), mentre per la versione PS5 bisognerà pazientare fino alla data di commercializzazione della console nextgen di Sony, prevista in Italia per il 19 novembre. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo video e del nostro speciale su armi e combattimenti di Godfall.