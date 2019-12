GodFall su PC e PS5 potrebbe appartenere a una serie già nota, spiega Counterplay

Incuriositi dal reveal trailer di GodFall dei Game Awards, diversi membri della community di Reddit hanno chiesto al team di Counterplay di illustrare il loro titolo next-gen per PC e PS5: per l'occasione, gli autori californiani hanno rivelato che il progetto potrebbe avere dei punti di contatto con un'altra serie.

Incalzato dagli utenti a rivelare ulteriori dettagli sulla storia di GodFall e sui suoi risvolti nelle meccaniche di gameplay e nella cooperativa, l'autore di Counterplay conosciuto su ThanatosNoa ha parzialmente confermato i dubbi di diversi appassionati che avevano rintracciato dei collegamenti tra l'immensa struttura a torre ammirata nelle scene finali del video di annuncio di GodFall e il Monolite del gioco di carte collezionabili a tema fantasy Duelyst.

A detta di ThanatosNoa, infatti, per i fan di Duelyst che hanno assisito al reveal trailer dell'ultimo titolo next-gen di Counterplay "è naturale accorgersi della presenza di alcuni nomi familiari, ma preferisco non dire altro". In chiusura d'intervento, lo sviluppatore della software house americana ha poi condiviso una semplice emoji ammiccante rispondendo a chi gli ha fatto notare la grande somiglianza tra il Monolite di Duelyst e l'immensa torre di GodFall.

A chi si avvicina solo adesso alla proprietà intellettuale di Duelyst, ricordiamo che il Monolite è una struttura che risiede al centro dei sei continenti in cui è suddiviso il mondo virtuale di questo apprezzato card game a metà tra il fantasy puro e la fantascienza: il suo accesso ai "duellanti" del titolo è possibile solo dopo che la deriva dei continenti porta questi ultimi ad assumere un preciso allineamento con il Monolite. Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a leggere il nostro speciale post-TGA su GodFall incentrato sui cavalieri contro l'apocalisse nel primo gioco per PS5.