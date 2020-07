Godfall su PC e PS5, parlano gli sviluppatori: niente microtransazioni o dinamiche GaaS

Dopo aver mostrato delle scene di gioco inedite di Godfall tra skill abilità e sistema di progressione, gli sviluppatori di Counterplay che stanno dando forma a questo ambizioso action adventure per PC e PlayStation 5 offrono degli importanti chiarimenti sulla natura del titolo.

Nel corso di una video intervista ad Arekkz Gaming, il produttore tecnico di Counterplay Richard Heyne ha specificato che il suo team di sviluppo "non considera Godfall come un GaaS (termine che indica i giochi a sviluppo continuo, ndr) poichè la nostra è un'esperienza completa che sarà comprensiva di contenuti endgame già dal lancio. Naturalmente, anche dopo aver completato l'ascesa al Monolito di Skybreaker ci sarà ancora molto da esplorare e visitare".

Chiarito questo punto, Heyne conferma inoltre che "in Godfall non ci saranno microtransazioni. Ci saranno molti contenuti a cui il giocatore potrà accedere una volta conclusa la battaglia con il 'macro' (il boss finale, ndr). Terminata la campagna, si avrà la possibilità di tornare nei regni già esplorati e visitarli attraverso modi nuovi, sperimentando incontri inediti e un set originale di sfide di alto livello".

Godfall è destinato al lancio su PC e PS5 per fine 2020, in coincidenza dell'uscita della console nextgen di Sony. Se volete saperne di più su questo titolo che sembra trarre ispirazione da kolossal come Monster Hunter, Destiny e Dark Souls, vi rimandiamo a questo speciale su armi gameplay e combattimenti di Godfall.