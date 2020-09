Godfall per PC e PS5: un tripudio di mazzate nextgen nel video gameplay 4K

La partecipazione di Gearbox Software al PAX Online non conferma solamente l'arrivo di Borderlands 3 su PS5 e Xbox Series X con upgrade gratis, ma ci offre anche l'opportunità di ammirare delle scene di gameplay inedite di Godfall.

Il nuovo filmato confezionato dalla software house californiana accompagna l'annuncio dei bonus preorder di Godfall e illustra il ricco campionario di attacchi, abilità speciali, poteri e mosse elusive che utenti potranno acquisire ed evolvere immergendosi nelle atmosfere fantasy di questo looter shooter in salsa nextgen.

Quanto ai contenuti, l'esperienza di lancio di Godfall darà modo di accedere a tre preset di armature, con numerosi elementi personalizzabili sia a livello funzionale che estetico per ampliare ulteriormente le possibilità di customizzazione del proprio alter-ego.

A chi ci segue, ricordiamo che Godfall non ha ancora una data d'uscita su PC e PS5. La speranza degli appassionati è ovviamente quella di ricevere la conferma da parte di Counterplay dell'arrivo del titolo in coincidenza del lancio della console nextgen di Sony: tutte le attenzioni dei fan sono perciò rivolte all'evento di PS5 su data, giochi e prezzo, previsto per il 16 settembre alle ore 22:00.