Godfall per PlayStation 5 è l'offerta del giorno su Amazon

Godfall è la nuova offerta del giorno su Amazon, uno dei giochi di lancio di PlayStation 5 è ora in vendita a prezzo scontato solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili. Una bella occasione per recuperare Godfall in offerta.

Godfall costa 59.99 euro invece di 79.99 euro con un risparmio di 20 euro sul prezzo di listino. Ordinando oggi (mercoledì 23 dicembre) riceverete il gioco il 28 dicembre con spedizione rapida o il 30 dicembre con spedizione standard.

Aperion è sull'orlo della rovina. Sei l’ultimo dei cavalieri valori a Ni, guerrieri divini che possono indossare le armature valori a ne, leggendarie corazze che trasformano chi le porta in un inarrestabile maestro del combattimento. Falcidia i nemici nella tua scalata dei reami elementali e sfida il dio folle, macros, che ti aspetta in cima. Ascendi con godfall, il primo RPG d'azione looter-slasher. Scatena la potenza della tua PlayStation 5 con caricamenti quasi istantanei. Senti le spade scontrarsi e il brivido della battaglia grazie all’integrazione dualsense.

La versione in vendita su Amazon include anche uno Starter Pack digitale con la Spada di Zer0, la skin armatura valoriana Cromo per crinargento, Fenice, grigiofalco e skin armatura valoriana rossa per tifone.