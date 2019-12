GodFall potrà essere giocato in cooperativa: dettagli sul titolo per PS5 e PC

Nel corso della cerimonia di assegnazione dei Game Awards 2019, piuttosto inaspettatamente, la platea videoludica ha potuto avere un primo assaggio dell'attesa next-gen.

Per quanto riguarda la prossima generazione Sony, in particolare, il palco dell'evento ha ospitato il reveal di GodFall, progetto attualmente in sviluppo presso gli studi di Counterplay Games e destinato ad approdare su PlayStation 5 e PC. In seguito alla pubblicazione del primo trailer dedicato, il CEO della software house, Keith Lee, ha condiviso alcuni interessanti dettagli su questo "looter-slasher", che punta a fondere elementi tipici della progressione con loot presente in molti action GDR fantasy con un sistema di combattimento corpo a corpo in terza persona.

Grazie alle informazioni svelate da Lee, si apprende che GodFall consentirà ai giocatori di affrontare liberamente la propria avventura in-game sia in solitaria sia in compagnia di amici. Per quanto riguarda la modalità cooperativa, rivela il CEO di Counterplay, il titolo supporterà la possibilità di giocare in coppia oppure in tre giocatori. Ulteriore elemento interessante, si sottolinea che i nemici reagiranno alle dimensioni del gruppo in maniera dinamica, modificando di conseguenza comportamento e pattern di attacco.



In seguito alla presentazione, è stato confermato che nuovi dettagli su GodFall, saranno condivisi nel corso della primavera del 2020.