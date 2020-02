Godfall si presenta: nuovi wallpaper ufficiali 4K per il gioco PS5 e PC

In occasione dei The Game Awards 2019, il team di Counterplay Games ha presentato al pubblico la sua prossima produzione, destinata ad approdare su PC e console.

In particolare, Godfall troverà spazio sull'hardware next-gen targato Sony, con una pubblicazione attesa su PlayStation 5. Definito dai suoi creatori come un "looter-shooter", il titolo è stato recentemente protagonista di un leak, che ha visto diffondersi in rete un primo video gameplay. In seguito all'evento, Counterplay Games ha confermato l'attendibilità del materiale, ma ha specificato che il gameplay leak di Godfall era tratto da una build piuttosto datata, tratta dalla versione PC del gioco, e non da quella PS5.

Ora, tramite l'account Twitter ufficiale dedicato al gioco, il team propone al pubblico diversi nuovi wallpaper ufficiali in risoluzione 4K. Questi ultimi hanno per protagonisti le armature che il giocatore potrà indossare all'interno di Godfall. Potete procedere al download delle immagini tramite il link indicato all'interno del cinguettio disponibile in calce a questa news: cosa ve ne pare?



Ricordiamo che attualmente il gioco di Counterplay Games è privo di una data di pubblicazione precisa, ma resta atteso, come le console next-gen, per gli ultimi mesi del 2020. Godfall, insieme al recente Outriders ed altri, si aggiunge all'elenco dei giochi ad ora confermati per PS5 o Xbox Series X.