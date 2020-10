Godfall su PS5: il gioco avrà delle limitazioni senza il PlayStation Plus

Dopo aver scoperto l'aspetto della custodia dell'edizione fisica di Godfall in versione PlayStation 5, possiamo apprendere direttamente dagli account social ufficiali alcune informazioni riguardanti il comparto multigiocatore del titolo Gearbox Software.

Stando infatti a quanto dichiarato dal team di sviluppo, la versione PlayStation 5 del looter slasher potrà essere giocata senza alcun problema anche da chi non è in possesso di un abbonamento attivo al servizio PlayStation Plus, ma con alcune limitazioni. In maniera simile a quanto visto con Destiny 2 prima del passaggio al free to play con Una Nuova Luce, Godfall potrà essere giocato esclusivamente in single player e richiederà l'attivazione del PlayStation Plus per poter partecipare a partite cooperative online con gli amici o con giocatori casuali trovati attraverso il matchmaking. In ogni caso il gioco non potrà in alcun modo essere avviato senza una connessione ad internet attiva e occorrerà quindi essere connessi anche per godersi la storia da soli.

