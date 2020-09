Godfall per PS5 lancia una frecciata a Xbox Series X con il nuovo trailer?

La prossima settimana Godfall tornerà a mostrarsi al PAX Online, nell'attesa gli sviluppatori hanno condiviso una nuova clip di gameplay della durata di circa 40 secondi, registrata su PS5 in 4K e 60fps. Cosa c'è di strano? Apparentemente nulla...

Il trailer è stato condiviso sui canali social del gioco accompagnato dalla didascalia "Mentally, we're on #PS5"... vi ricorda qualcosa? Si tratta dello stesso slogan (Mentally, we're here) utilizzato da Microsoft ad agosto per promuovere Xbox Series X, Halo Infinite e in generale la lineup Xbox, come potete vedere dal Tweet del profilo Xbox riportato qui sotto.

Potrebbe trattarsi semplicemente di un caso, questo "scontro social" ha però avuto effetto positivo e Godfall è finito rapidamente tra le tendenze di Twitter nella notte, restandoci però solamente per poche ore. Al PAX Online scopriremo ulteriori dettagli su Godfall, il titolo è atteso per la fine dell'anno su PC e PlayStation 5 come gioco di lancio della nuova console, la data di uscita non è ancora stata resa nota.

Gli sviluppatori hanno confermato recentemente che Godfall non è un GaaS e non avrà microtransazioni, ci saranno ovviamente aggiornamenti post lancio ma non sono presenti meccaniche legate all'economia o allo sviluppo continuo tipico dei Games as a Service.