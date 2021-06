Godfall per PS5 in offerta su Amazon a 29,99 euro: super prezzo Prime Day

Godfall è stato lanciato il 12 novembre 2020 per PC e PlayStation 5 ed è ora in offerta su Amazon con uno sconto del 63% dal prezzo di listino in occasione delle offerte per il Amazon Prime Day.

Il titolo è acquistabile a soli 29,99 euro con disponibilità immediata, si tratta del prezzo più basso della versione fisica dal suo lancio, su PlayStation Store è ancora acquistabile al prezzo di listino di 79,99 euro.

Compra Godfall per PlayStation 5 a prezzo scontato

Se siete possessori di PlayStation 5, vi segnaliamo che altre due esclusive uscite al lancio della console sono acquistabili a prezzo scontato, ci riferiamo a Demon's Souls in offerta a 62,99 euro con disponibilità immediata (sconto del 22% dal prezzo di listino di 80,99 euro) e Marvel's Spider-Man: Miles Morales, acquistabile a 57,86 euro in edizione "Standard" o 69,44 euro in edizione "Ultimate Edition" che include anche la versione rimasterizzata di Marvel's Spider-Man uscito originariamente su PlayStation 4.

Queste e tantissime altre offerte fanno parte degli sconti di Amazon Prime Day, attivi solamente fino alla giornata di domani, questo è il link alla pagina dell'evento, tutti i prodotti sono suddivisi per categorie. Tantissimi prodotti della sezione "Amazon Warehouse" sono scontati del 30%, qui si possono trovare i migliori affari, molti articoli sono praticamente nuovi e, applicando il 30% di sconto al prezzo già scontato, si possono ottenere delle offerte incredibili.