Godfall per PS5 e PC allo State of Play: le nostre impressioni sul gameplay in video!

Primo titolo a essere ufficialmente annunciato da Sony come parte della line up di giochi destinati ad approdare su PlayStation 5, Godfall è tornato a mostrarsi di recente.

La produzione, descritta come di genere "Looter Slasher" dal team di sviluppo, è infatti stata tra i protagonisti del recente PlayStation State of Play. Durante l'appuntamento streaming dedicato all'universo PS4, PS VR e PS5, Sony e Gearbox hanno mostrato un nuovo trailer di Godfall, grazie al quale è stato possibile dare un ulteriore sguardo a meccaniche di gameplay, combat system e armi che saranno a disposizione dei giocatori.

Dopo aver visionato il filmato inedito, la Redazione di Everyeye è pronta a raccontarvi le proprie impressioni sul gioco next gen, in una Video Anteprima dedicata. Come di consueto, abbiamo dunque raccolto tutte le nostre percezioni in un ricco filmato interamente a tema Godfall, che potete trovare direttamente in apertura a questa news o, in alternativa, sul Canale YouTube di Everyeye. Invitandovi a condividere le vostre impressioni nella sezione commenti, vi auguriamo dunque una buona visione!



Al momento, lo ricordiamo, Godfall è privo di una data di pubblicazione precisa, ma il titolo resta atteso entro la fine del 2020 su PC, in esclusiva Epic Games Store, e PlayStation 5.