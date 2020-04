Godfall per PS5: ray-tracing e tempi di caricamento, nuovi dettagli sul gioco next-gen

Come avevamo anticipato, l'ultimo numero di Official PlayStation Magazine è arrivato nelle edicole britanniche con un bel carico di informazioni su Godfall, loot-slasher che verrà lanciato su PC e PlayStation 5, fungendo probabilmente da titolo di lancio per la console next-gen di Sony.

Stando a quanto affermato sulle pagine della rivista, su PlayStation 5 Godfall farà un sapiente uso degli effetti in Ray-Tracing, grazie ai quale sarà davvero bello da vedere. Grazie all'SSD montato dalla console e all'ottimizzazione operata dagli sviluppatori, vanterà inoltre tempi di caricamento minimi. Previsto anche il supporto all'Audio 3D: i giocatori saranno in grado di discernere la posizione nello spazio dei nemici grazie al suo dei loro passi.

Godfall viene descritto come un mash-up tra Dark Souls e Destiny. Dal primo eredita la basi del sistema di combattimento, mentre dal secondo la caccia al loot. Gli sviluppatori affermano d'aver tratto ispirazione anche da Monster Hunter World di Capcom. All'inizio dell'avventura i giocatori potranno scegliere fra tre differenti armature, scelta che stabilità la classe del personaggio. Non è ancora stato confermato chiaramente, ma probabilmente sarà possibile sbloccarne di altre tipologie durante la campagna.

Godfall, ricordiamo, è atteso a fine 2020 su PlayStation 5 e PC, in esclusiva per Epic Games Store. Nel frattempo, potete calarvi nelle atmosfere del gioco di Counterplay guardando il video gameplay tratto dalla versione PC e scaricando i wallpaper in 4K di Godfall.