Godfall per PS5: spunta l'etichetta 'Windows PC' sulla scheda del sito PlayStation

A detta di diversi membri delle community di Reddit e ResetEra, e di siti come quello di Jack of all Controllers che ne hanno ripreso la notizia, sulla scheda del sito PlayStation.com dedicata a Godfall è apparsa per poche ore la dicitura "Windows PC" tra le piattaforme dell'action nextgen di Counterplay Games.

Nonostante sia già nota la natura multipiattaforma di Godfall, il cui lancio è previsto a fine 2020 su PC e PlayStation 5, la citazione del sistema operativo di Microsoft su un sito di Sony che descrive il titolo come un'esclusiva console ha comunque alimentato la curiosità degli utenti, e conseguentemente, il dibattito sui social, soprattutto alla luce dei leak che vorrebbero la casa giapponese impegnata a lanciare in futuro diversi giochi PS4 su PC come Dreams e Horizon Zero Dawn.

Dietro all'errore commesso in buona fede dai curatori del portale online di PlayStation potrebbe perciò celarsi l'intenzione di Sony di annunciare presto la prima tornata di giochi PS4 in arrivo su PC Windows. Ben più "grave" è invece il leak che ha coinvolto di recente gli sviluppatori di Counterplay con la diffusione in rete del video gameplay di Godfall a uso interno di una versione del gioco che, a detta degli stessi autori californiani, proverrebbe da una build PC dello scorso anno e che, quindi, non sarebbe più rappresentativa della grafica e dei contenuti del titolo finale.