Godfall richiederà una connessione a internet persistente su PS5 e PC

Godfall è senza dubbio uno dei giochi più attesi della nuova stagione videoludica. Primo titolo ad essere stato annunciato per PlayStation 5, l'action RPG di Counterplay Games e Gearbox Software accompagnerà il lancio della console di prossima generazione e al contempo approderà anche su PC.

In tutti questi mesi la comunicazione degli sviluppatori è stata molto serrata, dandoci l'opportunità di vedere tanti filmati di gameplay di Godfall e di scoprire tutti i dettagli sulle meccaniche principali del gioco, che ruotano attorno alle Valorplates (armature potenti e scintillanti che conferiscono abilità uniche) e alla possibilità di giocare in cooperativa fino a 3 giocatori.

L'ultima informazione rilevante è emersa in queste ore dalla pagina ufficiale presente sul sito di PlayStation. A quanto pare, nonostante non sia un game-as-a-service, Godfall richiederà una connessione ad internet persistente (anche durante il gioco in solitaria). Il dettaglio è stato confermato in maniera diretta dal team di sviluppo, che in risposta al quesito di un fan su Twitter ha spiegato: "Godfall non è un game-as-a-service, ma richiede una connessione ad internet per giocare".

Godfall, ribadiamo, verrà lanciato il prossimo 12 novembre su PC e il 19 novembre su PlayStation 5. Ancora indecisi sull'acquisto? Date un'occhiata ai bonus preordine di Godfall.