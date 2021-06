Godfall è una scheggia con AMD FidelityFX: la nuova tecnologia di upscaling in video

In previsione dell'arrivo per il 22 giugno di FidelityFX Super Resolution, AMD e Counterplay Games hanno mostrato i benefici offerti dall'utilizzo della tecnologia di upscaling basata su IA Neurale in titoli PC che, come Godfall, sono particolarmente esigenti in termini di risorse hardware.

Nel corso del Computex, i rappresentanti di AMD e della software house di Godfall hanno confezionato una video comparativa che mostra, appunto, i miglioramenti al framerate promessi dalla nuova soluzione di upscaling in Deep Learning analoga al DLSS di NVIDIA.

Diversamente dal sistema DLSS, però, FidelityFX è una soluzione multipiattaforma che ambisce a "mettere il turbo" a sistemi meno recenti e a configurazioni hardware non necessariamente basate su architettura AMD. In Godfall e in tutti i giochi che adotteranno il sistema FidelityFX, quindi, sarà possibile attivare il sistema di upscaling "intelligente" anche su GPU NVIDIA GTX Serie 10.

Nella rosa di piattaforme che dovrebbero trarre degli importanti benefici da questa nuova tecnologia di upscaling, ovviamente, rientreranno anche le console, in particolar modo i sistemi di ultima generazione come PlayStation 5, Xbox Series X e Series S, con soluzioni che dovrebbero consentire un aumento del framerate e/o della risoluzione, come pure l'adozione di effetti grafici più evoluti (qualcuno ha detto Ray Tracing?).