Godfall: sistema di combattimento, Valorplates e armi nel nuovo post degli sviluppatori

Dopo aver mostrato le meccaniche di gioco nell'ultimo trailer di Godfall, gli sviluppatori di Counterplay Games hanno pubblicato un lungo post sul PlayStation Blog che offre una panoramica dettagliata del sistema di combattimento che accompagnerà i nostri protagonisti corazzati.

Tra i tanti dettagli forniti dagli sviluppatori viene infatti fornita una panoramica sull'utilizzo dei Valorplates da parte dei cavallieri Valorian: attraverso la sapiente combinazioni di armi e delle abilità sarà infatti possibile scoprire i punti deboli dei nemici per abbatterli successivamente con tecniche spettacolari come il Soulshatter. Attraverso i brevi filmati messi a disposizione sul PlayStation Blog i ragazzi di Counterplay Games hanno permesso di dare uno sguardo ad alcune delle armi presenti nel gioco tra cui il Warhammer, Polearms e Greatswords, oltre ad approfondire le meccaniche di utilizzo dello scudo che può all'occorrenza trasformarsi in un'arma offensiva.

Vengono poi descritte due tecniche precise come il Polarity Attack, che permette di massimizzare il danno del 20% passando rapidamente da un nemico all'altro, e la Archon Mode che viene descritta come "la dimostrazione definitiva di quello che può fare il tuo Valorplate". Entrambi gli attacchi utilizzano un indicatore preciso che potrà essere riempito durante i combattimenti.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Godfall uscirà il prossimo 12 novembre su PC e PlayStation 5 e arriverà sulle console italiane in occasione del lancio previsto per il 19 novembre.