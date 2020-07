Godfall: svelata la cover ufficiale del looter slasher per PS5

L'altro ieri, Sony ha svelato la copertina ufficiale di Marvel's Spider-Man Miles Morales, che è anche servita da presentazione del design ufficiale delle custodie dei giochi per la nuova console di casa Sony.

Oggi, a pochi giorni di distanza, Gearbox e Counterplay Games seguono l'esempio e mostrano ufficialmente la cover del loro Godfall, che rappresenterà uno dei primi giochi per PlayStation 5. Gli sviluppatori hanno optato per uno degli artwork già noti, che contribuisce, assieme alla nuova fascetta bianca che contraddistingue le produzioni PS5, a dare look pulito e chiaro all'insieme. In risalto ci sono le tre classi di personaggi che i giocatori potranno impersonare per muoversi nel mondo di gioco, che sarà costituito da cinque reami principali - Terra, Acqua, Aria, Fuoco e Spirito.

Gli amanti delle esperienze RPG saranno felici di sapere che la scelta della classe non imporrà l'adozione del medesimo stile di gioco per l'intera avventura, dal momento che è previsto un meccanismo di progressione molto fluido basato sulla raccolta di nuovi oggetti e armamenti. Godfall è infatti stato definito come un "looter slasher cooperativo", un'esperienza a la Borderlands calata in un contesto action RPG e in un mondo fantasy. L'uscita è prevista a fine 2020 anche su PC, oltre che su PlayStation 5. Leggete la nostra anteprima di Godfall per conoscere meglio la produzione di Counterplay.