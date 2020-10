Godfall: gli sviluppatori esaltano le funzioni social di PS5 e del suo DualSense

Grazie ad un estratto dell'intervista al team di sviluppo di Godfall che verrà pubblicata sul numero di dicembre 2020 della rivista ufficiale PlayStation inglese, è stato possibile scoprire alcune delle caratteristiche uniche del gioco in versione PS5.

Keith Lee, CEO e co-fondatore di Counterplay ha infatti parlato molto bene delle funzionalità esclusive del DualSense, il controller della console next-gen Sony che implementa il feedback aptico e due grilletti meccanici:

"Giocare con il DualSense è incredibile. Puoi davvero personalizzare il funzionamento della vibrazione e fare in modo che dia al giocatore delle sensazioni uniche. Il modo in cui l'abbiamo sfruttato permette di avere la sensazione che si sta davvero impugnando una spada: si percepisce la resistenza, l'effetto di un fendente e l'impatto della spada sulle superfici rigide. Ci sono numerose sottigliezze che abbiamo inserito e che rendono l'esperienza davvero immersiva."

Sembra però che Lee non sia molto soddisfatto solo del controller ma anche delle funzionalità social della console Sony, protagoniste del reveal dell'interfaccia utente di PlayStation 5 qualche giorno fa:

"Ora è molto semplice ricevere un invito e partecipare ad un party. È uno dei principali punti di forza di PS5. Ricevi un invito e via. Non c'è bisogno di navigare in menu intricati che generano solo confusione, si preme un tasto e ci si trova a parlare con gli amici. Anche l'interfaccia social è davvero ben realizzata e permette di raggiungere subito la partita degli amici. È tutto migliorato."

Insomma, pare che il team di sviluppo sia molto felice della console Sony e di aver stretto con il colosso giapponese un accordo per pubblicare il nuovo looter slasher in esclusiva console su PS5. Vi ricordiamo infatti che Godfall arriverà il prossimo 19 novembre su PlayStation 5 e dal 12 novembre potrà invece essere acquistato su PC tramite l'Epic Games Store.

Sapevate che Godfall avrà delle limitazioni su PS5 senza il PlayStation Plus?