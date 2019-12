Godfall: gli sviluppatori spiegano perchè hanno scelto di lanciarlo in esclusiva su PS5

Nel corso della medesima intervista a PlayStation Lifestyle con cui hanno discusso del supporto post lancio di Godfall su PS5, gli autori di Counterplay hanno spiegato perchè hanno deciso di lanciare il loro ambizioso action adventure in esclusiva console su PlayStation 5 (arriverà anche su PC).

Nel doppio ruolo di amministratore delegato e direttore creativo di Counterplay, Keith Lee ha voluto chiarire la questione dell'esclusività dell'appena annunciato Godfall su PS5 spiegando che "l'SSD eccezionalmente potente di PlayStation 5 ci offre l'opportunità di raggiungere un livello di dettaglio estremamente elevato per ogni singolo oggetto a schermo e un caricamento fulmineo del nostro mondo di gioco in continua espansione".

Oltre all'SSD iperveloce di PS5, Lee guarda poi al controller con feedback aptico di PlayStation 5 come al secondo motivo che ha spinto il suo team ad abbracciare l'esclusiva Sony: "Il nostro sistema di combattimento è di natura cinestetica (ambisce cioè a provocare emozioni attraverso le animazioni e il movimento, ndr), quindi i trigger adattivi del nuovo controller e il suo feedback aptico ci permetteranno di trasformare ogni combattimento in un momento esaltante e viscerale".

Se volete approfondire la conoscenza di questo titolo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Godfall incentrato sui cavalieri contro l'apocalisse nel primo gioco per PS5.