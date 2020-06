Godfall sarà all'evento sui giochi PS5? Nuovo teaser sulla spada Eclipse

Mentre cresce l'attesa per l'evento di presentazione dei giochi PS5, Gearbox pubblica un nuovo teaser su Godfall, l'ambizioso action adventure in sviluppo presso Counterplay e destinato ad approdare a fine 2020 su PC e PlayStation 5.

La nuova clip della serie di approfondimenti "World of Godfall" si focalizza su Eclipse, una possente spada che brandiremo nella dimensione fantasy di questo progetto che sembra trarre ispirazione da kolossal come Monster Hunter, Destiny e Dark Souls.

Il filmato s'accompagna a quello, pubblicato poco più di una settimana fa, sul personaggio Silvermane dalle sembianze leonine. Con questi brevi contributi multimediali, l'intento di Counterplay non può che essere quello di solleticare la curiosità dei giocatori offrendo loro delle informazioni al contagocce.

A molte delle domande sollevate dall'utenza in questi mesi, hanno provato a dare risposta i redattori della rivista OPM UK con una serie di riflessioni sul canovaccio narrativo dell'opera, sul comparto grafico e sui contenuti prettamente ludici legati, ad esempio, alla progressione dell'equipaggiamento e al sistema di combattimento. Se vi siete persi il nostro approfondimento, qui trovate un articolo che riassume tutte le novità su grafica gameplay e multiplayer di Godfall snocciolate dall'Official PlayStation Magazine britannico.

A questo punto non ci resta che pazientare fino alle ore 22:00 di giovedì 11 giugno per capire se Godfall, come tutto lascia presagire, sarà tra i protagonisti dello show digitale di Sony che seguiremo con una maratona su Twitch per l'evento sui giochi PS5.