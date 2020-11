Godfall: il trailer di lancio su PC e PS5 svela il termine dell'esclusiva console

Nell'esaudire la promessa di offrire una sorpresa su Godfall ai tanti fan di questo action sci-fi venato di elementi fantasy, gli autori di Counterplay pubblicano il trailer di lancio del titolo che arriverà presto su PC e PlayStation 5.

Senza nulla togliere alle spettacolari scene di gameplay e in cinematica immortalate nel video, ciò che rendono ancor più interessanti questo filmato promozionale sono le informazioni snocciolate da Sony e dagli sviluppatori californiani nella schermata finale.

A conclusione del trailer di lancio di Godfall viene infatti ribadita l'esclusiva PS5 per la versione console del titolo, ma con un asterisco che rimanda gli utenti ad una frase in cui viene ribadito che "il gioco è disponibile anche su PC. Non sarà disponibile su altre console almeno fino al 12 maggio del 2021".

La data indicata da Counterplay e dai canali social della divisione PlayStation, quindi, conferma che l'accordo di esclusiva temporale siglato con Sony si concluderà ufficialmente il 12 maggio del prossimo anno. Al termine di tale scadenza, ovvero a sei mesi esatti di distanza dall'uscita del titolo, gli sviluppatori saranno perciò liberi di commercializzare il loro looter-slasher su Xbox Series X|S o su qualsiasi altra piattaforma, sia "fisica" come Nintendo Switch che in streaming come Google Stadia e Amazon Luna. In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti da parte delle parti interessate, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Godfall con i cavalieri alla tavola di PlayStation 5.