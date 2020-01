Godfall PS5: trapela l'intero video gameplay a uso interno mai pubblicato prima d'ora

Nella giornata di ieri sono trapelati sei secondi di gameplay di Godfall per PS5 e PC, oggi la stessa fonte ha pubblicato l'intero video con sequenze di gioco, realizzato solo per uso interno e mai diffuso ufficialmente dagli sviluppatori.

Come dichiarato, si tratta di un video piuttosto datato (risale all'inizio del 2019) e che non rappresenta in alcun modo il prodotto finale, si tratta di materiale prodotto ad uso e consumo degli stessi developer e dunque non destinato alla visione da parte del grande pubblico. Da questo video della durata di 1:15 minuti è tratta la brevissima sequenza diffusa nelle scorse ore, in questo caso possiamo riuscire a contestualizzare meglio la clip, come detto però è ancora troppo presto per dare giudizi, impossibile spingersi oltre basandosi su video così datati che non rispecchiano il gioco finito.

Godfall è atteso per la fine del 2020 su PlayStation 5 e PC, ad oggi si tratta del primo gioco annunciato ufficialmente per la console Next-Gen di Sony, secondo gli autori di Counterplay Godfall potrebbe appartenere a una serie nota e non sarebbe necessariamente una nuova IP, ci sarà tempo però per approfondire questo aspetto, maggiori dettagli sul progetto sono attesi nel corso della prossima primavera.