Godfall: l'ultima patch risolve i bug e i problemi di HDR su PC e PS5

Dopo aver provveduto al lancio di Godfall, gli autori di Counterplay Games pubblicano un aggiornamento per risolvere i bug e i problemi di HDR riscontrati dagli utenti dell'action sci-fi su PC e PS5.

Nelle note di accompagnamento alla patch 2.2.4 di Godfall, la software house californiana descrive gli interventi compiuti per chiudere le falle, migliorare la grafica e garantire un'esperienza di gioco più appagante per gli utenti che hanno deciso di acquistare al lancio il titolo.

Scorrendo le note della patch, scopriamo così come l'ultimo update di Godfall risolva i problemi segnalati nella gestione del Ray Tracing in talune ambientazioni dell'avventura fantasy. Tra i correttivi apportati, si segnalano anche le migliorie compiute sull'HDR per ridurre la sovraesposizione e gli effetti di bloom dell'illuminazione.

Sempre con l'ultima patch vengono chiuse le falle che provocavano dei crash nella ricerca di partite multiplayer su determinati server, oltre ai bug per il mancato aggiornamento degli obiettivi e per il respawn anomalo di nemici in aree non raggiungibili della mappa. Per saperne di più su questo ambizioso progetto edito da Gearbox e già disponibile su PC e PlayStation 5, vi rimandiamo alla nostra recensione di Godfall a cura di Marco Mottura.