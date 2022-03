Godfall Ultimate Edition arriva su Steam, Xbox One e Series X/S: il video svela la data

La divisione Publishing di Gearbox e Counterplay Games annunciano in video la data di lancio delle versioni Steam, Xbox One e Xbox Series X/S di Godfall Ultimate Edition, la versione 'definitiva' dell'action ruolistico pubblicato originariamente su Epic Games Store e PS5 nel novembre del 2020.

Il rumoreggiato arrivo di Godfall su console Xbox, quindi, si concretizza con la conferma da parte del team di Counterplay dello sviluppo del 'porting verdecrociato' della loro ultima esperienza action fantasy.

Godfall Ultimate Edition comprende tutti i contenuti dell'avventura base, i corposi update che ne hanno caratterizzato la fase post-lancio, ivi compresi i bonus dell'edizione Ascendend, l'espansione Fire & Darkness e i DLC del Cosmetic Pack per i preordini. Le versioni Xbox Series X/S, sottolinea Gearbox Publishing, comprenderanno le migliorie grafiche dell'edizione PS5 e vanteranno delle ottimizzazioni specifiche, come il supporto al Variable Refresh Rate e alla tecnologia Dolby Vision per chi possiede un monitor o una TV compatibile.

Il video proposto da Gearbox fissa il lancio di Godfall Ultimate Edition su Steam, Xbox One e Xbox Series X/S per il 7 aprile: il titolo, contrariamente a quanto suggerito dai leak dei mesi scorsi, non entrerà a far parte dell'offerta riservata agli abbonati a Xbox Game Pass. In attesa di ulteriori chiarimenti o 'sorprese' in tal senso, vi rimandiamo alla nostra recensione di Godfall su PS5.