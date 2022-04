Godfall Ultimate Edition: il trailer celebra il lancio su PC, Xbox e PlayStation

Le fucine digitali di Counterplay Games celebrano il lancio di Godfall Ultimate Edition sfornando un video che sintetizza i contenuti e l'esperienza di gameplay da fruire nella versione "definitiva" dell'action ruolistico edito da Gearbox.

In questa sua nuova iterazione, l'esperienza sci-fi di Godfall racchiude tutti i contenuti dell'avventura base e degli aggiornamenti che ne hanno caratterizzato la fase post-lancio da novembre 2020 ad oggi, inclusi i bonus sbloccati originariamente dagli acquirenti dell'edizione Ascendend. Nella Ultimate Edition di Godfall trovano spazio anche l'espansione Fire & Darkness e i contenuti aggiuntivi del Cosmetic Pack dei preordini.

Con l'edizione Ultimate, l'action GDR di Gearbox abbraccia l'utenza Xbox con una versione crossgen per Xbox One e Xbox Series X/S. La versione per console Microsoft di ultima generazione comprende tutte le migliorie grafiche proposte da Godfall su PlayStation 5, con l'aggiunta di ottimizzazioni specifiche come il Variable Refresh Rate e il supporto alla tecnologia Dolby Vision su monitor e TV compatibili.

Godfall Ultimate Edition è perciò disponibile da oggi, 7 aprile, su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (Xbox One e Series X/S). Contrariamente a quanto ventilato dai rumor circolati in rete nei mesi scorsi, l'arrivo di Godfall su sistemi Xbox non coincide con l'ingresso del titolo nel catalogo di Xbox Game Pass. Fatta questa dovuta precisazione, vi lasciamo al video di lancio della Ultimate Edition e, già che ci siamo, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Godfall su PS5.