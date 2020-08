Godfall: la valorplate Vertigo in azione nel breve gameplay della Gamescom

Nel corso di Opening Night Live, show d'apertura della Gamescom 2020 - che quest'anno sarà tutta digitale - Geoff Keighley ci ha presentato un breve gameplay trailer di Godfall, action RPG in arrivo su PlayStation 5 e PC.

La clip, seppur non molto sostanziosa, ha perfettamente assolto al compito prefissato, ovvero quello di presentarci una delle Valorplate che i giocatori potranno utilizzare in Godfall, chiamata Vertigo. Le Valorplate, per chi non lo sapesse, sono delle imponenti armature che i personaggi del mondo di gioco indossano in combattimento, ognuna in grado di fornire doti uniche al suo utilizzatore. Vertigo, nello specifico, riprende chiaramente le sembianze di un insetto, e a giudicare dal breve filmato che ci è stato mostrato sembra essere in grado di catapultarsi con incredibile rapidità addosso ai nemici, coprendo velocemente brevi distanze.

Trovate il trailer di presentazione di Vertigo in calce a questa notizia. Nel corso della Gamescom avremo modo di vederla nuovamente in azione (e in maniera più estensiva). Ne approfittiamo per ricordarvi che Godfall verrà pubblicato entro la fine dell'anno su PlayStation 5 e PC. Nella giornata di ieri ci è invece stata presentata la Valorplate Hinterclaw.